«Милуоки» готов обменять Грэйсона Аллена
«Милуоки» рассматривает варианты обмена защитника Грэйсона Аллена.
По информации журналиста Yahoo! Sports Джейка Фишера, «Бакс» связывались с несколькими клубами, чтобы узнать об их интересе к Аллену.
«Милуоки» интересен Джей Краудер из «Финикса», не исключен обмен между двумя этими клубами.
27-летний Аллен на старте сезона набирает 10,8 очка и 2,7 передачи за игру, реализуя 42,6% из-за дуги.
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