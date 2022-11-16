«Бакс» хотят получить за Грэйсона Аллена оборонительного игрока передней линии
«Милуоки» рассматривает варианты обмена атакующего защитника Грэйсона Аллена.
По информации журналиста Chicago Sun Times Джо Кроули, «Бакс» хотят получить взамен игрока передней линии оборонительного плана.
Ранее сообщалось об интересе «Милуоки» к форварду «Финикса» Джею Краудеру. Не исключен обмен между двумя этими клубами.
На старте нынешнего сезона Аллен набирает 10,1 очка в среднем за матч при реализации 42,6% из-за дуги.
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