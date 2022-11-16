«Бакс» хотят получить за Грэйсона Аллена оборонительного игрока передней линии

рассматривает варианты обмена атакующего защитника .

По информации журналиста Chicago Sun Times Джо Кроули, «Бакс» хотят получить взамен игрока передней линии оборонительного плана.

Ранее сообщалось об интересе «Милуоки» к форварду Джею Краудеру. Не исключен обмен между двумя этими клубами.

На старте нынешнего сезона Аллен набирает 10,1 очка в среднем за матч при реализации 42,6% из-за дуги.

Донован Митчелл сразу же вывел «Кливленд» в топ Востока. Эта команда здесь надолго