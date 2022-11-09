Джей Краудер не сыграет за «Санз», несмотря на травму Кэма Джонсона

Теги травмы Финикс НБА Джей Краудер Кэмерон Джонсон Баскетбол

«Финикс» не планирует возвращать в состав форварда Джея Краудера, пишет инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Уиндхорст отмечает, что недавняя трама Кэмерона Джонсона, который пропустит 1-2 месяца, никак не повлияла на ситуацию.

Краудер не участвовал в предсезонном тренировочном лагере и не играет за «Санз» по договоренности с клубом, который ищет подходящий вариант обмена форварда.

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