Жорди Бертомеу – о Димитрисе Яннакопулосе: «У нас хорошие отношения. За 22 года не было ни одного конфликта»

Бывший президент Евролиги Жорди Бертомеу признался, что он в хороших отношениях с владельцем Димитрисом Яннакопулосом.

«Риторика Яннакопулоса — это часть шоу, так как он должен показывать болельщикам, что ему не все равно.

Он очень разговорчивый руководитель. Кроме того, он разговаривает специфическими терминами и тоном. Вы, должно быть, заметили, что я никогда не отвечал ему публично.

Также должен отметить, что лично у меня с ним хорошие отношения. Мои личные беседы с ним всегда были очень приятными. За 22 года у нас не было ни одной конфликтной ситуации», – сказал Бертомеу.

Яннакопулос был одним из самых резких критиков бывшего руководства Евролиги во главе с Бертомеу.

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