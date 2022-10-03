Каунас претендует на проведение «Финала четырех» Евролиги в 2023 году

Теги Жальгирис Turkish Airlines EuroLeague Деян Бодирога Жорди Бертомеу Жальгирис-Арена Баскетбол

Литовский Каунас выступает главным претендентом на организацию «Финала четырех» Евролиги в 2023 году.

«Жальгирис-Арена» в прошлом сезоне Евролиги заняла 3-е место по средней посещаемости – 7,6 тысяч поклонников за игру. На арене выступает постоянный участник турнира «Жальгирис».

Ранее фаворитом на получение «Финала четырех» сезона-22/23 считался Стамбул, но после ухода с поста руководителя Жорди Бертомеу планы Евролиги изменились.

Евролига все еще рассматривает и другие варианты, включая Париж.

Каунас никогда ранее не проводил «Финал четырех» самого престижного европейского клубного турнира.

Эмил Райкович: «Мне все еще не нравится, как мы выглядим»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные