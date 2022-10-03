Каунас претендует на проведение «Финала четырех» Евролиги в 2023 году

Литовский Каунас выступает главным претендентом на организацию «Финала четырех» Евролиги в 2023 году.

-Арена» в прошлом сезоне Евролиги заняла 3-е место по средней посещаемости – 7,6 тысяч поклонников за игру. На арене выступает постоянный участник турнира «Жальгирис».

Ранее фаворитом на получение «Финала четырех» сезона-22/23 считался Стамбул, но после ухода с поста руководителя планы Евролиги изменились.

все еще рассматривает и другие варианты, включая Париж.

Каунас никогда ранее не проводил «Финал четырех» самого престижного европейского клубного турнира.

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