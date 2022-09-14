Андрей Ватутин: «Рассчитываю на объединяющие и конструктивные инициативы нового руководства Евролиги»

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Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал назначение Деяна Бодироги на пост президента Евролиги. Исполняющим обязанности генерального директора лиги назначен Маршалл Гликман.

Как сообщает официальный сайт Евролиги, Бодирога сосредоточится на повышении качества и имиджа турнира. Гликман возьмет на себя бизнес-составляющую. Основатель Евролиги Жорди Бертомеу ушел с поста президента после 22 лет во главе лиги.

«Прежде всего, хочу поблагодарить Жорди Бертомеу, который был лидером европейского клубного баскетбола на протяжении больше двух десятков лет и проделал на своем посту огромную работу. За это время Евролига многого достигла как в организационном, так и в спортивном смыслах, стала узнаваемым брендом, разработала стратегию деятельности.

Сейчас мы вступаем в новую эру, в которой клубы стремятся получить гораздо больше возможностей для участия в управлении соревнованием. Мы продолжим двигаться по пути развития турнира, будем стремиться сделать его интересным и коммерчески успешным предприятием, и для этого в руководстве необходимы новые люди, обладающие сильным авторитетом, большим опытом, новыми знаниями и свежими идеями.

Все мы отлично знаем Деяна Бодирогу как выдающегося в прошлом игрока, лицо европейского баскетбола, человека, который по окончанию карьеры остался в любимом виде спорта и немало сделал для его продвижения.Также мы прекрасно представляем возможности Маршалла Гликмана как специалиста по бизнес-развитию, поскольку немало сотрудничали с ним и в клубных проектах, и в проектах Евролиги.

Искренне рассчитываю, что новое руководство сумеет внести множество объединяющих и конструктивных инициатив, которые пойдут на пользу европейского баскетбола и поможет турниру сделать шаг в будущее», – заявил Ватутин.

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