Жорди Бертомеу: «Дубай — это не новая идея нового главы Евролиги»

Бывший президент Евролиги Жорди Бертомеу заявил, что был первым, кто вступил в переговоры с Дубаем по поводу возможного сотрудничества.

«Дубай — это не новая идея нового главы. Я начал говорить об этой возможности еще в феврале. Это может помочь изменить будущее европейского баскетбола.

Мы не будем увеличивать наши ресурсы в Европе, в Дубае у нас есть возможность для естественного роста. Если мы хотим расширить и улучшить наш бизнес, мы должны выходить на новые рынки. И на некоторых из них мы не сильны», – сказал Бертомеу.

Основатель Евролиги Жорди Бертомеу в этом году ушел с поста президента после 22 лет во главе лиги. Его сменил знаменитый сербский баскетболист и функционер Деян Бодирога.

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