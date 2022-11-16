Жак Вон: «Бена Симмонса можно считать пятым номером»

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Главный тренер «Бруклина» Жак Вон описал роль Бена Симмонса на площадке.

«Это часть процесса. Было сложно стабилизировать ситуацию в команде. Это касается не только событий за пределами площадки, но и того, что в некоторых матчах мы не играли сообща. Мы стараемся не использовать никаких оправданий. Я буду работать с этой командой, какой бы она ни была. Кто доступен, тот и играет.

Симмонса можно считать пятым номером, который забирает подборы и атакует вторым темпом, но он способен играть на любой позиции. Мы попытались окружить его снайперами, чтобы он мог чаще владеть мячом и увеличивать темп игры. Мы хотели создать больше пространства на площадке для Кевина Дюрэнта. Думаю, наша команда продолжит развиваться в этом направлении, а Бен будет становиться все лучше и лучше», – сказал Вон.

В матче против «Сакраменто» (121:153) минувшей ночью Симмонс вышел со скамейки запасных и набрал 11 очков, 5 подборов и 3 передачи за 20,4 минуты.

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