Главный тренер «Уорриорз» рассказал о проблемах команды на старте сезона после поражения от «Санз» (119:130).

«На данный момент нам не хватает собранности. Будто речь идет о двусторонке. Просто двусторонний матч. Мы недорабатываем на обеих половинах.

Никто не будет переживать из-за наших неудач, никто не станет нас жалеть. Все только и думают, как бы надрать нам задницу. Мы добились большого успеха в последние годы, получали удовольствие от игры и побед. Никто этого не забыл. Теперь уже все остальные получают удовольствие, так и должно быть.

Это Дрю лига (полулюбительская летняя лига с участием игроков – прим. Sports.ru). Пока что играет в Дрю лиге», – заявил Керр.

У действующих чемпионов в новом сезоне 0-8 на выезде и общий показатель 6-9.

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