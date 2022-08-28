Торину Принсу предъявлено обвинение в незаконном ношении оружия и хранении наркотиков

Форварду «Миннесоты» было предъявлены обвинения в незаконном ношении оружия, хранении марихуаны и хранении запрещенных веществ.

В мае этого года автомобиль 28-летнего игрока был остановлен в Далласе из-за просроченной регистрации. Баскетболист указал полицейскому, что у него в автомобиле два пистолета. Полицейский попросил Принса покинуть автомобиль.

«Когда сотрудник полиции доставал пистолеты, он увидел в автомобиле что-то похожее на вейп-ручку с гашишным маслом. В ходе дальнейшего обыска автомобиля полицейский нашел контейнер с марихуаной», – говорится в отчете полиции.

Гашишное масло является незаконным веществом в штате Техас.

Принс был арестован в четверг вечером в международном аэропорту Майами на основании ордера на арест, который был выдан полицией Арлингтона. В пятницу игрока выпустили под залог.

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