Джейлен Саггс получил травму ноги в предсезонном матче

Разыгрывающий «Мэджик» получил травму левой ноги в предсезонном матче с «Мэверикс» (110:105).

Саггс травмировал ногу в результате столкновения с Дорианом Финни-Смитом в первой четверти. Он покинул площадку и добрался до раздевалки с посторонней помощью.

Проведенный вскоре рентген не выявил перелома.

5-й номер драфта-2021 по ходу дебютного сезона в НБА ломал большой палец руки. Он отыграл 48 матчей, набирая 11,8 очка и 4,4 передачи в среднем за игру.

ранее на неопределенный срок потерял другого разыгрывающего Маркелла Фульца, у которого перелом пальца ноги.

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