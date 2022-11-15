Разыгрывающий не сыграет против в этот вторник.

Баскетболист пропустит седьмой матч подряд после отстранения за антисемитизм.

«Бруклин» изначально отстранил Ирвинга как минимум на пять матчей за публикацию ссылки на документальный фильм, который содержит антисемитские идеи. Клуб выставил игроку шесть требований, которые он должен выполнить прежде, чем вернется на площадку.

Ранее сообщалось, что стороны работают над улучшением ситуации, но это может занять больше времени, чем планировалось.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют