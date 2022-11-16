Василий Карасев: «У МБА впереди игра с «Зенитом», случиться может все что угодно»

Главный тренер МБА Василий Карасев после победы над (89:76) в Единой лиге ВТБ призвал игроков своей команды сохранять концентрацию.

«Были проблемы в начале на подборах, когда нас просто затоптали, но в целом доволен тем, что показали ребята. «Енисей» в этом сезоне играет очень хорошо и где-то им не хватает банального везения, поэтому понимали, что легкой прогулки не будет. Впереди игра с «Зенитом» – нужно просто ехать и играть, а там случиться может все что угодно», – сказал Карасев.

МБА сыграет против на выезде. Встреча пройдет в понедельник.

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