Василий Карасев: «Надеюсь, что разговор после «Автодора» ребята усвоили и таких ошибок не повторим»

Теги Василий Карасев Енисей Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Главный тренер МБА Василий Карасев накануне матча против «Енисея» выразил надежду, что его команда не повторит ошибки, допущенные в предыдущей игре против «Автодора» (85:70).

«Енисей» со всеми играет на равных, где-то не хватает везения, как в матчах с «Локомотивом-Кубань» и «ПАРМОЙ-ПАРИ». У нас с концовками иногда тоже возникают проблемы, но я надеюсь, что разговор после «Автодора» ребята усвоили и таких ошибок мы не повторим.

Играем дома, при своих трибунах, при такой поддержке должны показать агрессивный баскетбол — тогда сможем выиграть», – сказал Карасев.

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