Василий Карасев: «Надеюсь, что разговор после «Автодора» ребята усвоили и таких ошибок не повторим»

Главный тренер МБА Василий Карасев накануне матча против «Енисея» выразил надежду, что его команда не повторит ошибки, допущенные в предыдущей игре против «Автодора» (85:70).

со всеми играет на равных, где-то не хватает везения, как в матчах с «Локомотивом-Кубань» и «ПАРМОЙ-ПАРИ». У нас с концовками иногда тоже возникают проблемы, но я надеюсь, что разговор после «Автодора» ребята усвоили и таких ошибок мы не повторим.

Играем дома, при своих трибунах, при такой поддержке должны показать агрессивный баскетбол — тогда сможем выиграть», – сказал Карасев.

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