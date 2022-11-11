Василий Карасев: «Не имеем права дарить сопернику 15 очков в концовке»

Главный тренер МБА Василий Карасев остался недоволен игрой команды в концовке матча Единой лиги ВТБ против (85:70).

«Победа – это хорошо, но мы не имеем права дарить сопернику 15 очков в концовке. Будем серьезно разговаривать с командой. 35 минут показывали хороший баскетбол, но с такими провалами надо бороться на корню», – заявил Карасев.

В заключительной четверти МБА уступила «Автодору» со счетом 13:18.

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