Член Зала славы и эксперт TNT Чарльз Баркли посоветовал защитнику Бену Симмонсу обратиться к спортивному психотерапевту, чтобы решить проблемы, которые мешают ему на площадке.

«Лично я думаю, что Бену Симмонсу нужен спортивный психотерапевт.

Я не говорю, что у него психологические проблемы, я имею в виду, что он скован на площадке. Он даже не смотрит на кольцо. Я никогда не был в команде, в которой игрокам приходилось кричать на партнера, чтобы он бросал по кольцу.

Я слышал, как Кайри кричал на него, я слышал, как тренер кричал на него. Он зажат психологически», – заявил Баркли.

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