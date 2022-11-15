Ник Янг о непопадании в топ-75 игроков «Лейкерс»: «Почему вы все ненавидите меня»

Бывший атакующий защитник Ник Янг выразил недовольство тем, что не попал в рейтинг топ-75 лучших игроков клуба, составленный Los Angeles Times.

«Реальная ненависть. Почему вы все ненавидите меня, но при этом любите», – написал в соцсетях Янг, репостнув ссылку на рейтинг.

Баскетболист выступал за «Лейкерс» с 2013 по 2017 год. Сезон-2013/14 стал для него самым результативным в карьере – 17,9 очка, 2,6 подбора и 1,5 передачи в среднем за матч.

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