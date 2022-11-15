Деннис Шредер, Кендрик Нанн и Томас Брайант проведут тренировку в G-лиге

Теги Детройт Лейкерс НБА G-лига Деннис Шредер Томас Брайант Кендрик Нанн Баскетбол

Три игрока «Лейкерс» проведут тренировку с фарм-командой сегодня вечером.

Разыгрывающие Деннис Шредер и Кендрик Нанн, а также центровой Томас Брайант примут участие в тренировочной игре 5 на 5, после чего вернутся в основной состав.

Шредер и Брайант готовятся сыграть за «Лейкерс» против «Детройта» в пятницу. Они пропустили начало нынешнего сезона из-за травм.

Нанн провел 11 матчей, набирая в среднем 4,7 очка за 13,5 минуты на площадке при реализации 22,9% из-за дуги.

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