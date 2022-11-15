Чендлер Парсонс: «Леброну нужно научиться симулировать? Он и так это делает»

Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс отреагировал на комментарий форварда о судействе в недавнем матче против (101:114).

«Мне нужно научиться симулировать. Серьезно. Мне нужно научиться откидывать голову назад или что еще, чтобы вставать на линию», – сказал Джеймс.

«Я играл против Леброна. Научиться симулировать? Он и так это делает. Это очень странный комментарий, потому что он ведь известен своим флоппингом», – заявил Парсонс.

В нынешнем сезоне Джеймс совершает 4,8 штрафного броска в среднем за матч. Это самый низкий показатель в его карьере.

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