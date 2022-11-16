Лэрри Нэнс вколотил сверху через Санти Альдаму

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Форвард «Нового Орлеана» Лэрри Нэнс во время матча против «Мемфиса» (113:102) исполнил мощный данк одной рукой через испанского форварда Санти Альдаму.

Эпизод произошел за 4 минуты до конца третьей четверти встречи. Нэнс разыграл пик-н-ролл с Си Джей Макколлумом, получил передачу и вколотил сверху, несмотря на сопротивление Альдамы.

Данк привел в восторг одноклубника Нэнса Зайона Уильямсона, который пропускал матч из-за травмы, но присутствовал на скамейке.

Нэнс завершил матч с 19 очками (8 из 10 с игры), 7 подборами, 2 передачами и 2 блок-шотами.

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