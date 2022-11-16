Чарльз Баркли: «Следующий этап в развитии Морэнта заключается в том, что он должен делать партнеров по команде лучше»

Член Зала славы и эксперт TNT Чарльз Баркли во время большого перерыва в матче – критически высказался о звездном разыгрывающем «Гризлис» .

«Следующий этап в развитии Джа заключается в том, что он должен делать партнеров по команде лучше. Я считаю, что он еще не добавил это в свою игру. Отличный игрок способен набрать очки в любой момент, когда захочет, но иногда он должен сыграть на партнера», – заявил Баркли.

После поражения от «Пеликанс» Морэнт ретвитнул цитату Баркли и отреагировал одним словом «наколенники», что на сленге означает «шлюха».

Морэнт набрал в матче 36 очков, сделал 8 подборов, 4 передачи и 3 перехвата.

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