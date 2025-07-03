«Хьюстон» отчислит Джока Лэндейла
«Хьюстон» расстанется с Джоком Лэндейлом.
«Рокетс» отчислят австралийского центрового (29 лет, 211 см) до 7 июля, когда его контракт на 8 млн долларов должен стать гарантированным.
Ожидается, что Лэндейл подпишет контракт с командой, которую выберет, после того, как покинет рынок отказов.
В прошедшем сезоне Лэндейл сыграл за «Хьюстон» 42 матча, набирая в среднем 4,8 очка и 3,3 подбора.
Нет
Да
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости