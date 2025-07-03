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«Хьюстон» отчислит Джока Лэндейла

«Хьюстон» расстанется с Джоком Лэндейлом.

«Рокетс» отчислят австралийского центрового (29 лет, 211 см) до  7 июля, когда его контракт на 8 млн долларов должен стать гарантированным.

Ожидается, что Лэндейл подпишет контракт с командой, которую выберет, после того, как покинет рынок отказов.

В прошедшем сезоне Лэндейл сыграл за «Хьюстон» 42 матча, набирая в среднем 4,8 очка и 3,3 подбора.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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