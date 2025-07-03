Раул Нето продолжит карьеру в «Сан-Пабло Бургос»

«Сан-Пабло Бургос» подписал контракт с Раулом Нето.

«Сан-Пабло Бургос» возвращается в лигу ACB после трехлетнего перерыва.

Бразильский разыгрывающий (33 года, 188 см) должен был провести вторую половину минувшего сезона за «Барселону», но из-за травм его контракт был расторгнут после двух матчей за команду.