Раул Нето продолжит карьеру в «Сан-Пабло Бургос»
«Сан-Пабло Бургос» подписал контракт с Раулом Нето.
«Сан-Пабло Бургос» возвращается в лигу ACB после трехлетнего перерыва.
Бразильский разыгрывающий (33 года, 188 см) должен был провести вторую половину минувшего сезона за «Барселону», но из-за травм его контракт был расторгнут после двух матчей за команду.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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