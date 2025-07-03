Кентавиус Колдуэлл-Поуп: «Донован Митчелл и Тайриз Хэлибертон не являются суперзвездами»

Колдуэлл-Поуп не считает Донована Митчелла и Тайриза Халибертона суперзвездами.

«Но мы говорим о суперзвездах. Мы говорим о парнях, которые вовлекают команду, поднимают партнеров на новый уровень, и когда команде нужна победа, они идут и добиваются ее.

Я не могу назвать Донована Митчелла таким игроком. И я колеблюсь насчет Тайриза Халибертона . Он может набирать в среднем 25 и 8, но он не стабилен. Сейчас он хорошо в клатче, конечно, но недостаточно стабилен на протяжении всей игры. Мне нужен кто-то, кто стабильно бросает, создает моменты для атаки на протяжении всей игры. Он приближается к этому, но он еще не совсем там», – сказал защитник «Мемфиса » Кентавиус Колдуэлл-Поуп .