«Црвена Звезда» рассталась с Майком Домом
«Црвена Звезда» и Майк Дом расстались после одного сезона.
Американский форвард провел прошлый сезон в составе сербской команды, приняв участие в 40 матчах Евролиги и Адриатической лиги. Игрок пропустил большую часть сезона из-за травмы колена.
29-летний Дом в среднем набирал 5,9 очка и делал 2,7 подбора в 19 матчах Евролиги.
Дом присоединился к «Звезде» в прошлом году, подписав контракт по схеме «1+1».
Нет
Да
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости