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«Црвена Звезда» рассталась с Майком Домом

«Црвена Звезда» и Майк Дом расстались после одного сезона.

Американский форвард провел прошлый сезон в составе сербской команды, приняв участие в 40 матчах Евролиги и Адриатической лиги. Игрок пропустил большую часть сезона из-за травмы колена.

29-летний Дом в среднем набирал 5,9 очка и делал 2,7 подбора в 19 матчах Евролиги.

Дом присоединился к «Звезде» в прошлом году, подписав контракт по схеме «1+1».

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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