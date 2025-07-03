«Црвена Звезда» рассталась с Майком Домом

«Црвена Звезда» и Майк Дом расстались после одного сезона.

Американский форвард провел прошлый сезон в составе сербской команды, приняв участие в 40 матчах Евролиги и Адриатической лиги. Игрок пропустил большую часть сезона из-за травмы колена.

29-летний Дом в среднем набирал 5,9 очка и делал 2,7 подбора в 19 матчах Евролиги .

Дом присоединился к «Звезде » в прошлом году, подписав контракт по схеме «1+1».