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Джеремайя Мартин перейдет в «Локомотив-Кубань»

Лучший снайпер прошедшего сезона Лиги ВТБ продолжит карьеру в Краснодаре.

Бывший разыгрывающий «Уралмаша» Джеремайя Мартин согласовал условия контракта с «Локомотивом-Кубань».

Ранее президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко заявил, что клуб расстается с Мартином по обоюдному согласию. У американца был контракт с командой из Екатеринбурга на сезон-2025/26.

Мартин стал самым результативным игроком регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Его показатели – 18,2 очка, 4,7 передачи и 3,2 подбора в среднем за матч.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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