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Джош Гидди и «Чикаго» уверены, что контракт будет подписан

Инсайдер считает, что сделка между «Буллс» и Джошем Гидди – это вопрос времени.

«Джош Гидди – главная цель «Буллс». Я не слышал ни о каких возможных загвоздок или задержек. Я думаю, что обе стороны по-прежнему уверены, что сделка будет заключена.

Тем не менее, очевидно, что срок контракта и сумма будут камнем преткновения. Есть небольшая вероятность того, что они не договорятся и Джош Гидди сыграет следующий сезон по квалификационному предложению. Я буду удивлен, если это произойдет», – пишет журналист Chicago Sports Network Кей Си Джонсон.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: FOX Sports
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