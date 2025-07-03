Женская НБА. «Индиана» примет «Лас-Вегас», «Миннесота» сыграет с «Вашингтоном» и другие матчи
Сегодня состоятся пять матчей регулярного чемпионата женской НБА.
«Индиана» примет на своей площадке «Лас-Вегас», «Миннесота» встретится дома с «Вашингтоном».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
4 июля. 2.00
Нью-Йорк – Лос-Анджелес
4 июля. 2.00
Атланта – Сиэтл
4 июля. 2.30
Миннесота – Вашингтон
4 июля. 3.00
Даллас – Финикс
4 июля. 3.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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