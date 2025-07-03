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Женская НБА. «Индиана» примет «Лас-Вегас», «Миннесота» сыграет с «Вашингтоном» и другие матчи

Сегодня состоятся пять матчей регулярного чемпионата женской НБА.

«Индиана» примет на своей площадке «Лас-Вегас», «Миннесота» встретится дома с «Вашингтоном».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

ИндианаЛас-Вегас

4 июля. 2.00

Нью-Йорк – Лос-Анджелес

4 июля. 2.00

Атланта – Сиэтл

4 июля. 2.30

Миннесота – Вашингтон

4 июля. 3.00

Даллас – Финикс

4 июля. 3.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
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