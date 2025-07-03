«Лейкерс» хотят подписать еще одного центрового
«Лейкерс» продолжают изучать доступных центровых.
«Лейкерс» продолжают работать над укреплением глубины своей передней линии.
Мне сказали, что они ведут переговоры с несколькими свободными агентами с целью привезти в Лос-Анджелес еще одного центрового в качестве резерва для Деандре Эйтона. Посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней. Возможно, они подпишут еще одного центрового», – сказал инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
Нет
Да
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Real GM
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости