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«Лейкерс» хотят подписать еще одного центрового

«Лейкерс» продолжают изучать доступных центровых.

«Лейкерс» продолжают работать над укреплением глубины своей передней линии.

Мне сказали, что они ведут переговоры с несколькими свободными агентами с целью привезти в Лос-Анджелес еще одного центрового в качестве резерва для Деандре Эйтона. Посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней. Возможно, они подпишут еще одного центрового», – сказал инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Real GM
logoЛейкерс
logoНБА
logoДеандре Эйтон
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