«Лейкерс» хотят подписать еще одного центрового

«Лейкерс» продолжают изучать доступных центровых.

«Лейкерс » продолжают работать над укреплением глубины своей передней линии.

Мне сказали, что они ведут переговоры с несколькими свободными агентами с целью привезти в Лос-Анджелес еще одного центрового в качестве резерва для Деандре Эйтона . Посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней. Возможно, они подпишут еще одного центрового», – сказал инсайдер ESPN Шэмс Чарания.