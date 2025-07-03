Пять российских судей и два комиссара получили лицензии ФИБА

Семь представителей России получили лицензии ФИБА.

В обновленный список вошли пять арбитров. Алексей Давыдов, Артем Лаврухин и Илья Путенко получили черную лицензию, которая позволяет судить все официальные и товарищеские матчи, проходящие под эгидой ФИБА – детские и взрослые, клубов и национальных команд.

Анне Мирошниченко и Маргарите Петренко выдали зеленую лицензию, они могут судить только женские соревнования.

Также в список вошли комиссары Сергей Фомин и Владимир Хлопиков.

Срок новых лицензий будет действовать с 1 сентября 2025 года по 31 августа 2027 года.