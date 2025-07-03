Пять российских судей и два комиссара получили лицензии ФИБА
Семь представителей России получили лицензии ФИБА.
В обновленный список вошли пять арбитров. Алексей Давыдов, Артем Лаврухин и Илья Путенко получили черную лицензию, которая позволяет судить все официальные и товарищеские матчи, проходящие под эгидой ФИБА – детские и взрослые, клубов и национальных команд.
Анне Мирошниченко и Маргарите Петренко выдали зеленую лицензию, они могут судить только женские соревнования.
Также в список вошли комиссары Сергей Фомин и Владимир Хлопиков.
Срок новых лицензий будет действовать с 1 сентября 2025 года по 31 августа 2027 года.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт РФБ
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