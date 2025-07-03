«Тюрк Телеком» подписал Джалина Смита

Джалин Смит перешел в «Тюрк Телеком».

Турецкий клуб объявил о подписании контракта с атакующим защитником (30 лет, 193 см) на сезон-2025/26.

Американец провел прошлый сезон за «Бахчешехир », набирая 12,4 очка, 2,7 подбора и 5,5 передачи в среднем за матч, и помог команде дойти до полуфинала Еврокубка впервые в ее истории. Смит был включен в первую символическую сборную турнира.