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«Тюрк Телеком» подписал Джалина Смита

Джалин Смит перешел в «Тюрк Телеком».

Турецкий клуб объявил о подписании контракта с атакующим защитником (30 лет, 193 см) на сезон-2025/26.

Американец провел прошлый сезон за «Бахчешехир», набирая 12,4 очка, 2,7 подбора и 5,5 передачи в среднем за матч, и помог команде дойти до полуфинала Еврокубка впервые в ее истории. Смит был включен в первую символическую сборную турнира.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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Джалин Смит
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