Бодиан Масса подписал 2-летний контракт с «Виллербаном»

Бодиан Масса дебютирует в Евролиге за «Виллербан».

Французский клуб подписал двухлетний контракт с центровым (27 лет, 208 см).

Масса возвращается во Францию ​​после того, как провел прошлый сезон в Испании, где выступал за «Манресу» в Лиге чемпионов. 27-летний центровой сыграл 28 матчей в ACB, набирая в среднем 5,4 очка и 5,5 подбора.