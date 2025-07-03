Бодиан Масса подписал 2-летний контракт с «Виллербаном»
Бодиан Масса дебютирует в Евролиге за «Виллербан».
Французский клуб подписал двухлетний контракт с центровым (27 лет, 208 см).
Масса возвращается во Францию после того, как провел прошлый сезон в Испании, где выступал за «Манресу» в Лиге чемпионов. 27-летний центровой сыграл 28 матчей в ACB, набирая в среднем 5,4 очка и 5,5 подбора.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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