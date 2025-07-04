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Шерил Миллер сравнила соперничество Кейтлин Кларк и Энджел Риз с соперничеством Лэрри Берда и Мэджика Джонсона

Шерил Миллер сравнила соперничество Кларк и Риз с соперничеством Мэджика и Берда.

Журналист: «Я слышал, что вы сравниваете это великолепное соперничество в женском баскетболе между Кейтлин Кларк и Энджел Риз с соперничеством Лэрри Берда и Мэджика Джонсона».

Шерил Миллер: «Причина, по которой я это делаю, заключается в том, что я старомодная. В НБА были Мэджик Джонсон и Лэрри Берд, которые соревновались в университетской лиге. Мэджик выиграл чемпионат, Лэрри проиграл. Примерно то же самое произошло с Энджел Рил и Кейтлин Кларк.

Но разница в том, что у мужчин это противостояние, это театр. Когда речь идет о женщинах, у СМИ всегда другой нарратив. Мы обязательно либо мелочные, либо ревнивые, либо завистливые. Мы не можем быть просто двумя людьми, которые не любят друг друга. Это нормально. Я не обязана любить тебя. Я уважаю твою игру, но мы не обязаны быть друзьями».

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НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт All Facts No Brakes в соцсети X
logoКейтлин Кларк
Шерил Миллер
logoЭнджел Риз
logoженская НБА
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