Шерил Миллер сравнила соперничество Кейтлин Кларк и Энджел Риз с соперничеством Лэрри Берда и Мэджика Джонсона

Шерил Миллер сравнила соперничество Кларк и Риз с соперничеством Мэджика и Берда.

Журналист: «Я слышал, что вы сравниваете это великолепное соперничество в женском баскетболе между Кейтлин Кларк и Энджел Риз с соперничеством Лэрри Берда и Мэджика Джонсона ».

Шерил Миллер: «Причина, по которой я это делаю, заключается в том, что я старомодная. В НБА были Мэджик Джонсон и Лэрри Берд, которые соревновались в университетской лиге. Мэджик выиграл чемпионат, Лэрри проиграл. Примерно то же самое произошло с Энджел Рил и Кейтлин Кларк .

Но разница в том, что у мужчин это противостояние, это театр. Когда речь идет о женщинах, у СМИ всегда другой нарратив. Мы обязательно либо мелочные, либо ревнивые, либо завистливые. Мы не можем быть просто двумя людьми, которые не любят друг друга. Это нормально. Я не обязана любить тебя. Я уважаю твою игру, но мы не обязаны быть друзьями».