Йонас Валанчюнас близок к переходу в «Панатинаикос»
Йонас Валанчюнас может вернуться в Европу.
По информации BasketNews, литовский центровой готовится завершить карьеру в НБА и близок к принятию предложения от греческого «Панатинаикоса».
«Пао» предлагает Валанчюнасу трехлетний контракт на сумму около 12 миллионов евро.
Текущий контракт литовца в НБА гарантирован только на сезон-2025/26, за который «Денвер» заплатит ему 10,4 миллиона долларов. Следующим летом у «Наггетс» будет возможность либо продлить контракт еще на один сезон, либо отказаться от опции команды на 10 миллионов.
Валанчюнас провел в НБА 13 сезонов.
Два дня назад «Денвер» договорился об обмене Валанчюнаса из «Сакраменто» на Дарио Шарича.
Нет
Да
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости