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Йонас Валанчюнас близок к переходу в «Панатинаикос»

Йонас Валанчюнас может вернуться в Европу.

По информации BasketNews, литовский центровой готовится завершить карьеру в НБА и близок к принятию предложения от греческого «Панатинаикоса».

«Пао» предлагает Валанчюнасу трехлетний контракт на сумму около 12 миллионов евро.

Текущий контракт литовца в НБА гарантирован только на сезон-2025/26, за который «Денвер» заплатит ему 10,4 миллиона долларов. Следующим летом у «Наггетс» будет возможность либо продлить контракт еще на один сезон, либо отказаться от опции команды на 10 миллионов.

Валанчюнас провел в НБА 13 сезонов.

Два дня назад «Денвер» договорился об обмене Валанчюнаса из «Сакраменто» на Дарио Шарича.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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