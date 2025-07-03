Лу Дорт: «Наггетс» заставили нас немного понервничать. И четвертый матч против «Пэйсерс»

Лу Дорт назвал команду, которая заставила «Оклахому» волноваться в плей-офф.

«Наггетс» заставили нас немного понервничать. Они уже выигрывали чемпионат и бывали в таких ситуациях.

И четвертый матч против «Пэйсерс». Мы немного нервничали перед игрой, не буду скрывать. Но мы знали, что добьемся успеха», – сказал форвард «Оклахомы».