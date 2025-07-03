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Лу Дорт: «Наггетс» заставили нас немного понервничать. И четвертый матч против «Пэйсерс»

Лу Дорт назвал команду, которая заставила «Оклахому» волноваться в плей-офф.

«Наггетс» заставили нас немного понервничать. Они уже выигрывали чемпионат и бывали в таких ситуациях. 

И четвертый матч против «Пэйсерс». Мы немного нервничали перед игрой, не буду скрывать. Но мы знали, что добьемся успеха», – сказал форвард «Оклахомы».

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Клементе Альмансы в соцсети X
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