Лу Дорт: «Наггетс» заставили нас немного понервничать. И четвертый матч против «Пэйсерс»
Лу Дорт назвал команду, которая заставила «Оклахому» волноваться в плей-офф.
«Наггетс» заставили нас немного понервничать. Они уже выигрывали чемпионат и бывали в таких ситуациях.
И четвертый матч против «Пэйсерс». Мы немного нервничали перед игрой, не буду скрывать. Но мы знали, что добьемся успеха», – сказал форвард «Оклахомы».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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