«Црвена Звезда» подписала контракт с Тайсоном Картером
Тайсон Картер продолжит карьеру в Сербии.
«Црвена Звезда» объявила о подписании соглашения с американским атакующим защитником (27 лет, 193 см).
Картер провел последние три сезона за испанскую «Уникаху». В прошедшем сезоне он набирал 12,8 очка и 4,3 передачи в среднем за матч в Лиге чемпионов, помог своей команде выиграть турнир и стал MVP «Финала четырех».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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