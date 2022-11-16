Айзейя Стюарт пропустит минимум 2 недели из-за травмы пальца

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Центровой «Детройта» Айзейя Стюарт получил травму большого пальца правой ноги, пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

У 21-летнего бигмена диагностировано растяжение связки. Он будет повторно обследован через 2-3 недели.

В нынешнем сезоне Стюарт набирает 12 очков и 9,3 подбора в среднем за матч.

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