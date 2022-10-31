Хамиду Диалло травмировал Джейлена Дюрена, приземлившись на его ногу

Новичок Джейлен Дюрен был вынужден покинуть площадку в четвертой четверти матча против (128:114) из-за травмы левого голеностопного сустава.

Дюрен накрыл лэй-ап , после чего партнер по команде нанес ему травму, приземлившись на его левую ногу. 18-летний центровой покинул паркет с помощью сотрудников клуба и ушел в раздевалку до конца встречи.

Дюрен завершил матч с 3 очками и 4 подборами за 15 минут на площадке.

Центровой был выбран под 13-м номером на драфте-2022.

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