Айзейя Стюарт не позволил новичку Джейдену Айви подать руку сопернику

Новичок в одном из эпизодов вчерашнего матча хотел помочь разыгрывающему подняться с паркета, но был в последний момент остановлен более опытным партнером по команде Айзейей Стюартом.

Примечательно, что в первом матче сезона против «Орландо» Айви помог подняться первому номеру драфта .

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