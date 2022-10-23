Айзейя Стюарт не позволил новичку Джейдену Айви подать руку сопернику
Новичок «Детройта» Джейден Айви в одном из эпизодов вчерашнего матча хотел помочь разыгрывающему «Нью-Йорка» Джейлену Брансон подняться с паркета, но был в последний момент остановлен более опытным партнером по команде Айзейей Стюартом.
Примечательно, что в первом матче сезона против «Орландо» Айви помог подняться первому номеру драфта Паоло Банкеро.
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