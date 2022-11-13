Кейд Каннингем пропустит минимум 4 матча из-за травмы икроножной мышцы

Теги травмы Бостон Детройт НБА Кейд Каннингем Баскетбол

Форвард «Детройта» Кейд Каннингем из-за травмы пропустит ближайшие четыре матча команды, в том числе сегодняшнюю встречу против «Бостона».

Первый пик драфта-2021 испытывает боль в левой икроножной мышце. Его состояние повторно оценят через неделю.

В нынешнем сезоне Каннингем набирает 19,9 очка, 6,2 подбора и 6 передач в среднем за матч. «Пистонс» идут на последнем месте в Восточной конференции с показателями 3-10.

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