Кейд Каннингем пропустит минимум 4 матча из-за травмы икроножной мышцы

Форвард из-за травмы пропустит ближайшие четыре матча команды, в том числе сегодняшнюю встречу против .

Первый пик драфта-2021 испытывает боль в левой икроножной мышце. Его состояние повторно оценят через неделю.

В нынешнем сезоне Каннингем набирает 19,9 очка, 6,2 подбора и 6 передач в среднем за матч. «Пистонс» идут на последнем месте в Восточной конференции с показателями 3-10.

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