Клэй Томпсон: «Моя вера сильнее ваших сомнений»
Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон обратился к тем, кто сомневается в нем и его команде.
«Моя вера сильнее ваших сомнений 🙃 Я вас уверяю, что это произойдет. И когда это произойдет, шлюзы откроются ☔️», – написал четырехкратный чемпион НБА в социальной сети.
Действующие чемпионы начали сезон с результатом 5-8 и на данный момент занимают 13-е место в Западной конференции. Томпсон набирает 14,7 очка в среднем за матч, реализуя 35,1 процента с игры и 33,0 – из-за дуги.
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