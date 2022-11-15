Чемпион НБА в составе «Кавальерс», эксперт ESPN Ричард Джефферсон назвал игрока в паре снайперов «Уорриорз» – , которому бы доверил исполнение самого важного броска.

«Если бы от подготовленного броска зависела моя жизнь, я бы доверил его Клэю, а не Стефу.

Но я сейчас говорю о подготовленном броске из удобного положения. Принял мяч, прицелился, бросил – я бы отдал такой бросок Клэю. Если бы с ведения, то тут понятно, кому бы я доверил. В движение, то же самое. Я говорю о чистом броске из статики», – заявил Джефферсон.

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