Антон Карданахишвили набрал рекордные 23 очка в матче с «Автодором»

Разыгрывающий «Самары» в матче против (69:74) обновил рекорд результативности за все время выступления в лиге ВТБ.

20-летний баскетболист набрал 23 очка, 4 подбора, 2 передачи и 2 перехвата за 29,5 минуты на площадке. Он реализовал 7 из 8 бросков с игры (3-4 из-за дуги), а также и 6 из 6 попыток со штрафной линии.

Средние показатели Карданахишвили в нынешнем сезоне составляют 7,1 очка, 2,5 подбора,2,5 передачи и 1,1 перехвата.

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