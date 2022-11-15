Дарко Руссо: «Не верил, что мы сможем добиться победы всего через две тренировки»

Новый главный тренер «Автодора» эмоционально отреагировал на победу в матче против «Самары» (74:69) в Единой лиге ВТБ.

«Очень рад за команду! Признаюсь, я не верил, что мы сможем добиться победы всего через две тренировки. Я начал с того, что все изменил и считаю, что мы на правильном пути. Если в течение сезона мы продолжим защищаться так же, как сегодня, то добьемся результата.

Фигурально выражаясь, у нашей команды два лица – без защиты и с защитой, как сегодня. Оборона – ключевой аспект. Наши игроки умеют забивать, но для побед нам нужно хорошо защищаться каждую секунду матча. Я очень доволен и надеюсь, что мы будем становиться лучше с каждой тренировкой», – заявил Руссо.

Сербский специалист возглавил «Автодор» в воскресенье. Команда прервала 5-матчевую серию поражений.

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