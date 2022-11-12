Разыгрывающий Лука Дончич забавно отреагировал на вопрос журналиста о статистике в .

«Я не слежу за статистикой, потому что сейчас вы подсчитываете все на свете. Выпиваешь один эспрессо перед игрой и набираешь пять очков – становишься рекордсменом. Так что я не особенно слежу за такими вещами, но уверен, что когда-нибудь мы поговорим о них», – пошутил Дончич.

В нынешнем сезоне словенец набирает 33,6 очка, 8,3 подбора, 7,9 передачи и 2 перехвата в среднем за матч. «Маверикс» имеют показатели 6-5.

Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3