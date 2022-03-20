Стив Керр: «Мы должны принимать решения, думая о карьере Джеймса и его будущем»

Главный тренер прокомментировал решение клуба отложить возвращение центрового в строй.

«Мы не можем принимать решение, основываясь на календаре. Мы не можем принимать решение, основываясь на том, что скоро плей-офф. Мы должны принимать решения, думая о карьере Джеймса и его будущем.

Я ужасно сочувствую Джеймсу. Я буду продолжать напоминать, что ему всего 20 лет. У него еще все впереди. Мы должны быть очень осторожными. Мы должны делать то, что лучше для него в долгосрочной перспективе», – заявил Керр.

Уайзмен не играет в нынешнем сезоне, восстанавливаясь после разрыва мениска. Дебют вновь откладывается из-за появившегося отека колена. Есть вероятность, что 20-летний центровой не сыграет в этом сезоне.

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