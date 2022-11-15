Евгений Минченко: «Матч с «Самарой» станет для меня особенным»

Центровой поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Самарой».

«Впереди непростая встреча с дебютантом лиги – крепким соперником из Самары. У гостей хорошо укомплектованная команда под руководством сильного тренерского штаба. Ожидаю серьезную борьбу на каждом сантиметре площадки. Конечно, для меня матч с «Самарой» станет особенным, ведь я на протяжении трех сезонов выступал за этот клуб и выйду на паркет с дополнительной мотивацией.

Накануне мы в рабочем режиме познакомились с новым тренером и сразу начали плодотворную подготовку к предстоящей игре. Во вторник постараемся показать свой максимум и порадовать болельщиков победой. Команда заряжена и готова выкладываться на все 100%. С нетерпением ждем на трибунах наших прекрасных болельщиков. Сейчас нам как никогда нужна ваша поддержка! Вперед, «Автодор»!

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