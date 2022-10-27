Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» – «Локомотив-Кубань», ЦСКА примет «Енисей» и другие матчи
В четверг, 27 октября, пройдут четыре матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-22/23.
«Нижний Новгород» дома сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань», московский ЦСКА примет красноярский «Енисей».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 октября, 17.00, «УДС Молот»
- Дата проведения
- 27 октября, 18.00, «Дворец спорта»
- Дата проведения
- 27 октября, 19.00, «КРК Нагорный»
- Дата проведения
- 27 октября, 20.00, «Мегаспорт»
Положение команд: ЦСКА – 5-0, УНИКС – 5-0, Зенит – 4-1, МБА – 3-2, Нижний Новгород – 3-2, Самара – 2-3, Автодор – 2-3, Локомотив-Кубань – 2-3, Парма – 2-3, Астана – 1-4, Енисей – 1-4, Минск – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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