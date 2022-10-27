Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» – «Локомотив-Кубань», ЦСКА примет «Енисей» и другие матчи

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В четверг, 27 октября, пройдут четыре матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-22/23.

«Нижний Новгород» дома сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань», московский ЦСКА примет красноярский «Енисей».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Парма-Пари – Автодор
Дата проведения
27 октября, 17.00, «УДС Молот»
Онлайн матча

Самара – Астана
Дата проведения
27 октября, 18.00, «Дворец спорта»
Онлайн матча

Пари Нижний Новгород – Локомотив-Кубань
Дата проведения
27 октября, 19.00, «КРК Нагорный»
Онлайн матча

ЦСКА – Енисей
Дата проведения
27 октября, 20.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 5-0, УНИКС – 5-0, Зенит – 4-1, МБА – 3-2, Нижний Новгород – 3-2, Самара – 2-3, Автодор – 2-3, Локомотив-Кубань – 2-3, Парма – 2-3, Астана – 1-4, Енисей – 1-4, Минск – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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