Известный в прошлом игрок НБА Тим Хардуэй извинился за гомофобные высказывания 2007 года.

«Я вырос в церкви, а в церквях все было так устроено, что вам внушали – вы не должны иметь ничего общего с гомосексуальностью. Так меня учили. Не разговаривайте с ними, не связывайтесь с ними, пусть они будут предоставлены сами себе. Я никогда не стремился плохо говорить о них или делать что-то злобное, выражать ненависть. Просто таким было мое церковное воспитание. Но вот что я вам скажу: это было неправильно с моей стороны, и это принесло людям боль. Мне надо было повзрослеть и разобраться в себе. То, что я тогда сказал, принесло кому-то боль», – заявил Хардуэй.

Выступая на радио в 2007 году, Хардуэй негативно высказался о геях.

«Должен сказать, что ненавижу геев. Хочу, чтобы об этом знали. Мне не нравятся геи. Мне не нравится быть среди них. Я гомофоб. Мне это не нравится. Этому нет места в мире... или в Соединенных Штатах», – произнес баскетболист.

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