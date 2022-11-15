Никола Ребич перешел в «Нижний Новгород»
Разыгрывающий Никола Ребич (27 лет, 188 см) продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде».
Контракт с сербским баскетболистом рассчитан до конца нынешнего сезона.
Ребич недавно воспользовался предусмотренной опцией выхода из контракта с «Автодором».
В 8 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ за саратовскую команду средние показатели Ребича составили 8,1 очка, 4,8 передачи, 1,5 подбора и 0,5 перехвата за игру.
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